全民票選電影大獎｜一人一票選出港人心水影帝影后 (18:48)

第4屆《MOVIE6全民票選電影大獎》，第一階段由今日（3月3日）起正式開始投票，今年符合參與資格的香港電影共21部，包括《金都》、《幻愛》、《叔‧叔》、《麥路人》、《乜代宗師》、《聖荷西謀殺案》、《墮落花》、《死因無可疑》、《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》、《阿索的故事》、《肥龍過江》、《地下拳》、《熟女愛漫遊》、《夜香‧鴛鴦‧深水埗》、《我的筍盤男友》、《家有囍事2020》、《哪吒之魔童降世》、《繼園臺七號》、《BABY復仇記》、《無間行者之生死潛行》和《擊鬥女神》。一人一票選出五強後，再進入第二階段投票。除最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角和最佳電影海報7個獎項，今屆將頒發嘉許奬座予本年度的新晉演員及導演，以表揚他們在過去一年的努力，藉着鼓勵這些電影生力軍，希望他們為香港電影繼續灌注新力量，令電影業百花齊放，打拼出一片新天空。

關錦鵬導演、黃修平導演、陸以心導演、余安安、袁富華、廖子妤、游學修、蔡瀚億、顏卓靈、顧定軒、楊樂文、陸駿光等電影人，亦幫手拍攝宣傳片，以行動支持《票選大獎》。

（即時娛樂）