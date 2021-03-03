嘲換畫快｜Taylor Swift嬲爆 轟《母女姐妹花》性別歧視 (19:46)

影視串流平台Netflix上月上架的新劇《母女姐妹花》（Ginny & Georgia），其中一幕講述女主角Ginny和媽媽Georgia談到與男友分手的話題時，Ginny說母親換男友的速度比Taylor Swift還要快。這一幕引來樂壇天后Taylor Swift的粉絲強烈不滿，呼籲杯葛該劇。後來Taylor Swift也留意到此事，日前在社交網留言轟該劇嚴重性別歧視，「不如我們都停止矮化努力工作的女人，停止將這種垃圾行為還以為搞笑好嗎？」

現年31歲的Taylor Swift，2016年開始跟《爭寵》31歲英國男星祖艾雲（Joe Alwyn）拍拖，感情穩定。之前的男友則包括：男歌手Joe Jonas、《吸血新世紀》泰萊羅納（Taylor Lautner）、搖滾歌手John Mayer、《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）、羅拔甘迺迪的孫兒Conor Kennedy、One Direction成員Harry Styles、唱作人Calvin Harris及「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）等。

對於Taylor Swift的帖文，Netflix還未有任何回應，卻引發網民討論，有人支持她，認為《母女姐妹花》對白指名道姓之外，也有歧視之嫌；另有網民表示Taylor以前確實經常轉換男朋友，而且不時把情史寫進歌曲裏，似乎不同的戀情都為她的歌曲帶來靈感。

（即時娛樂）