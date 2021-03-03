跟台灣老公傳婚變 福原愛日本密會型男疑有婚外情 (22:55)

32歲前日本著名女子乒乓球運動員福原愛，與台灣乒乓球手江宏傑結婚4年，育有一對子女。近日兩人傳出婚變消息，日本傳媒拍到福原愛上月底跟一名身形高大型男，在日本橫濱中華街約會，態度親密，之後一齊到酒店過夜，翌日一同離開，回到福原愛寓所。該型男被起底在日本一流企業任職，外形似職業棒球選手大谷翔平，跟福原愛經朋友介紹認識逾6年，今年開始經常約會。

福原愛爆出疑有婚外情後，傳她與江宏傑已協議離婚。另有指兩人婚變導火線，是福原愛長期受到江宏傑言語欺凌，在福原愛懷第一胎時，因孕吐吃不下東西，被江宏傑罵過幾次。又有次福原愛穿得漂亮去看牙醫，江宏傑竟罵她是妓女，令福原愛決定離婚，搬回日本。

福原愛就事件回應傳媒時承認跟男子到酒店，但強調兩人是分開兩間房。她指自己當時精神狀態欠佳，對方是支持她的好朋友。被問是否難忍老公長期言語暴力考慮分開？福原愛只說他們會好好討論後再做決定。江宏傑則透過發言人回應，否認離婚：「兩人沒有離婚，小傑（江宏傑）不認識與小愛（福原愛）出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家中大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

福原愛有「天才乒乓球少女」之稱，4歲便參加公開賽並獲勝。形象可愛的她，成為日本國民偶像。她與江宏傑在比賽場上結緣，江宏傑向她展開追求，打動芳心。不過當時有指兩人名氣及成就有差距，認為不相襯。福原愛跟江宏傑2016年9月結婚後，嫁雞隨雞到台灣定居，與江宏傑經常在社交網放閃。

（即時娛樂）