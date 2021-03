Angelababy(楊穎)與黃曉明近年屢傳婚變,雖然黃曉明早前在社交網公開祝老婆生日快樂,但他缺席Baby的生日會,兩人早前出席活動時又分開坐,令婚變傳聞又再愈傳愈烈。

Baby昨晚在Instagram上載兩幅畫,其中一幅是身穿婚紗的女孩,另一張就是一對男女的剪影,女孩問對方「Are you cheating on me(你背叛了我嗎)?」,對方就回答「No. I 'm not(不,我沒有)﹗」,加上畫中另有字句「The truth is not important(真相並不重要)」,隨即惹來網民關注,認為Baby透過圖畫暗示被背叛。

Baby雖然曾解釋她只是覺得畫好看才分享,希望大家不用過度解讀,惟網民未有理會,更質疑她炒作。Baby最後於凌晨3時刪除帖子,改為分享疑是兒子「小海綿」的手作畫。

(即時娛樂)