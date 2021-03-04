兩年前患子宮癌 金燕玲上月證實再患乳癌 (15:59)

金燕玲前年3月發現患上子宮癌，完成手術後曾接受化療和電療，過程辛苦，幸最後抗癌成功。豈料兩年後的今日，她再度患上癌症，今次是乳癌，已接受手術割除腫瘤的她稍後將要接受電療。金燕玲在其YouTube頻道透露此事，其間一度感觸落淚。

她表示過年前某天做拉筋運動時發現左胸有粒東西，隔天立即問醫生意見，並接受檢查，捱到年初五終於證實患上癌症。她表示日前已動了手術割除腫瘤，幸好屬1期B，可以保住乳房，但一定要做電療。金燕玲說︰「雖然我是有癌症，但已是幸運中最幸運的情况。」

提到再次患癌心情，金燕玲情緒開始激動，含淚說︰「我今次好驚，我不是難受，但那個經歷令人害怕。原來胸部對女人來說是挺重要的﹗醫生覺得樂觀，因為那粒東西不是太大，睇片又好清，但也解釋我知萬一超過了條線，就有機會跑了去別處。我很幸運，我沒有擴散，我只入了醫院兩晚，開完刀第二天就出院，全世界都『嘩』﹗我的朋友都驚到死，很擔心﹗我很快，兩日後出院，昨晚回去休息，今日已可以出街。」

金燕玲自嘲︰「可能有人覺得，金燕玲有冇搞錯，又生Cancer﹗是呀，什麼事都打孖來，流感的時候有兩個流感，兩年後又有第二個Cancer，但我是個很幸福和幸運的人。今次不止幸福，是幸運，兩次患癌都是不幸中的大幸。」

密友蘇施黃今日在社交平台分享她與金燕玲的合照，她說︰「昨晚金小姐的新youtube channel 『金燕玲 隨心。隨興』一出，有很多朋友及粉絲的慰問。金小姐叫我代感謝大家。佢真係好犀利的，做完手術第二日已出院，第三天已出街。佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎。我做司機蘇，駕車也小心翼翼，費事揼親佢。這幅相是手術後拍攝的。衷心多謝大家關心。」

（即時娛樂）