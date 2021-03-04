杜緻朗誕下細女 導演周顯揚讚老婆夠堅毅 (17:32)

電影監製兼編劇杜緻朗日前為丈夫周顯揚導演誕下細女﹗

杜緻朗在疫情下依然堅持工作，除了為《真‧三國無雙》完成後期工作外，還完成了新片劇本。她在完成新片劇本後那天全身爆濕疹，又經常失眠，才發現自己原來一直靠意志力支持着，身體在完成工作後隨即發出警號。

周顯揚在社交網分享喜悅︰「從杜緻朗身上看到的是『堅毅』二字。高齡懷孕，因肚子太大，難以久坐，情願站立著寫作，用吊帶吊著肚子（洪金寶大哥開工用那款），再掛於牆上，也要堅持完成新片劇本『編劇』工作；然後，就是煩到嘔茄折磨程度達十級的『監製』後期工作，24小時 on call Whatsapp Wechat email 無間斷；最後換來是極嚴重的孕婦濕疹，在完成新劇本第二日爆發，變成一個『病人』，但又不能食藥！只能塗少許藥膏。陀B最後兩個月不能睡。BB陪媽媽工作了足足9個月。我實在內疚。杜緻朗不包裝、不吹噓、不喜歡作多餘表達。最討厭訴苦，所以常投訴我向別人說她辛苦。我說，和朋友訴說一下，才能疏導。現在只祈求她母女倆健康平安、幸福、早些康復，得到上天的眷顧。BB 7.7磅，剖腹產，母女平安。最難得是，分別順產及開刀，兩次我都睇足全程。今次護士話我大膽，夠膽睇晒。」

（即時娛樂）