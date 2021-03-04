鮑起靜不介意住老人院 余香凝聽話生多幾個 (22:22)

一個已抱孫做了婆婆，一個則準備迎接小生命來臨的準媽媽，鮑起靜（鮑姐）和余香凝不但在微電影《日子總有我伴你走》合作愉快，現實生活中亦互相分享媽咪經，戲裏戲外同樣有火花！

《日子總有我伴你走》是講述余香凝因大學畢業展演，未能出席婆婆喪禮而留憾，故畢業後她沒有從事時裝設計工作，反而選擇做社工，並做了「代孫女」照顧患有失智症的鮑姐，幫對方完成心願，陪伴走最後一程。這個「兩婆孫」的感人故事揚威美國，除了在美國洛杉磯 《Independent Shorts Award（ISA）》獲「最佳演繹組合Best Acting Duo」等3獎，在美國《Top Shorts Film Festival 2021》同樣連掃3獎，其中鮑姐更奪得「最佳女配角」殊榮。

鮑姐坦言看劇本已被故事感動，她心想，若然可預先安排一個人陪自己度過人生最後一段日子是多麼好的事。鮑姐說女兒現時在英國居住，經常不在她身邊，故有點感同身受，「我不是擔心自己，而是擔心老公（方平），如果我走先剩下他，我會覺得很淒涼，所以我已預先跟女兒講，如果我走先，一定要照顧好爸爸；如果是剩下我，我覺得我行的。我亦不介意去老人院，因不想成為下一代的負擔，我見有個auntie去到老人院很開心，我想我都是這類人，所以跟余安安曾傾過將來住同一老人院，互相陪伴」。

余香凝坦言完成拍攝令她有所反思，要多陪伴婆婆。她稱去年11月拍攝時已有身孕，幸狀態很好，未有出現太大的妊娠反應，整個團隊亦很惜她，不用埋位便叫她休息；之後她繼續有工作安排，但會視乎疫情調節。問到老公是否批准？她笑說：「我做什麼他都會支持，但最好當然在家陪伴屋企人。」

余香凝透露跟鮑姐培養感情時，其中話題包括媽咪經及家庭經，「我們都是巨蟹座，巨蟹座是好媽媽，我會視鮑姐為目標」。鮑姐說女兒生了兩個小朋友，他們可互相陪伴對方成長，又可養成不自私的性格，所以鼓勵余香凝起碼生兩個小朋友，余香凝聞言笑稱：「咁我聽鮑姐話，生多幾個，避免將來做獨居老人，總有一個可陪伴自己。」

（即時娛樂）