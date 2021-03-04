不同造型配合新碟 關智斌「頭頂有角」嚇親小朋友 (22:05)

關智斌（Kenny）明日（5號）推出全新專輯《前面是新的歲月記得走下去》，共收錄5首歌曲，包括《頭頂有角》、《日月》、《暫定》、《隱形人》及《乾爹》。Kenny於碟中釋出多個華麗、誇張、前衛的獨特造型，原來是他刻意經營的，因每個造型代表一首歌曲；其中《頭頂有角》造型貼近歌詞「一切古怪的 或是亦極具特色」較大膽、《日月》造型會化身太陽及月亮、《隱形人》以保鮮紙包裹着身體等，而Kenny最喜歡《乾爹》的造型，他解釋：「今次設計團隊全部都是20歲出頭的年輕人，大家睇到白色一幢幢大廈的『孤獨城』是他們用鞋盒、紙盒砌出來，真是很talented；加上攝影師Leung Mo用了廣角鏡呈現一個好獨特的angle、一個好詭異的寂寞世界。」

唱片封套於大霧山一間空置大屋拍攝，由於拍攝時間較早，因而引來不少行山人士及小朋友注目，當中更發生不少趣事，Kenny說：「有好多行山人士會經過我們拍攝間屋，因為我的衫比較誇張，我記得有些小朋友被我嚇到喊，特別是『頭頂有角』那個造型。因為那時間，加上我穿得如此奇特，可能他們以為入了結界，哈哈哈！」

（即時娛樂）