《不日成婚》獲兩大國際影展重視 衛詩雅：對得住團隊 (23:05)

由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、談善言及朱栢康等合演的愛情喜劇《不日成婚》，該片於4月1日開畫前傳來雙重喜訊，除獲2021年「金馬奇幻影展」列入「喜劇萬花筒」單元項目，成為本屆唯一一齣入圍的香港電影外，並成為「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影，備受國際影展重視及肯定。

導演陳茂賢大感鼓舞：「港式地道愛情小品要衝出香港真的不容易，好感恩！作為疫情期間第一部開拍的港產片，真的別具意義。好衷心多謝每一個同我出生入死的工作人員與演員，全靠他們的努力才會有《不日成婚》。好多謝楊老闆（楊受成）與古老闆（古天樂）在這個艱難時期仍願意開戲，希望《不日成婚》除了可以帶給美國與台灣的觀眾開心外，還可以介紹給他們認識，我們香港這一班好出色的新生代演員，一齊為香港電影加油！」

陳家樂期待台灣與美國觀眾欣賞《不日成婚》後，可踴躍交流對婚姻的看法，「婚姻不止是香港的事，全世界每個地方都有不同文化，究竟他們看到香港的婚姻文化，會是怎麼樣的感受？有沒有共鳴？他們又是怎樣處理婚姻的問題？這都是我所渴望知道的」。既然電影探討香港愛情及婚姻文化，家樂自然更希望能得到香港人的認同。

衛詩雅則表示：「終於對得住導演及整個團隊，因為大家實在拍得好辛苦，特別期望外國觀眾有共鳴，畢竟彼此成長背景、生活環境、語言都有不同，希望電影的笑點，他們都能夠領會得到。」

（即時娛樂）