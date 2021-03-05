新冠疫苗｜66歲林青霞自爆已打首針科興疫苗 (12:20)

本港的新型冠狀病毒疫苗接種計劃已展開，66歲大美人林青霞今日凌晨在微博自爆已接種了第一針科興疫苗，並透露注射後的身體狀况。她說︰「星期三打了第一針科興疫苗，感覺很好，沒什麼反應，心情愉快。」

（即時娛樂）