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新冠疫苗｜66歲林青霞自爆已打首針科興疫苗 (12:20)
新冠疫苗｜66歲林青霞自爆已打首針科興疫苗 (12:20)
文章日期：2021年03月05日
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林青霞表示接種了第一針科興疫苗後，心情愉快。（林青霞微博圖片）
林青霞今日凌晨在社交平台透露已打首針新冠疫苗。（林青霞微博圖片）
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本港的新型冠狀病毒疫苗接種計劃已展開，66歲大美人林青霞今日凌晨在微博自爆已接種了第一針科興疫苗，並透露注射後的身體狀况。她說︰「星期三打了第一針科興疫苗，感覺很好，沒什麼反應，心情愉快。」
（即時娛樂）
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