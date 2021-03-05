血光之災｜71歲張之珏酒店跣腳撞爆眼角縫10針 (18:50)

現年71歲的導演張之珏，最近從新西蘭返港為其執導、10月公演的舞台劇《老公你好悶呀》進行籌備工作，昨日完成21日酒店隔離後，今早約了朋友到茶餐廳食早餐，豈料出門時卻不慎跣腳，撞向酒店房門邊的木框，血流披面；之後，他到了附近診所求醫，在額頭至眼角位置縫了約10針，現留有一道約2吋長的傷口。

他憶述受傷經過，「今早10時約了朋友到茶餐廳食早餐，9時55分出門，但發現冇帶房卡，諗住扮李連杰，轉彎用腳頂住房門，點知跣腳，向前仆撞向房門邊木框」。雖然血流披面，張之珏卻表現鎮定，在朋友陪伴下到了附近診所求醫，打了破傷風針及縫了約10針，明天需要覆診再洗傷口及打針。

張之珏稱玄學家李居明曾跟他說，他返港要小心，有機會發生血光之災；不過，張之珏覺得這一跌是好事，放了不好的事出來，之後可以避凶趨吉。他又說自己會跌3次，今次剛好是第3次，之後便一帆風順了。

翻查資料，張之珏其中一次受傷是在2017年發生，當時他在銅鑼灣港鐵站的扶手電梯整個人向後翻，頭部着地，幸背包墊着減輕衝力，但他後腦擦傷流很多血，幸好送院檢查並無大礙，縫了4針。

（即時娛樂）