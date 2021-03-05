鍾培生誓言擂台上羞辱林作︰用我腳法和技術當他小丑咁玩 (19:31)

【今日直擊】鍾培生與林作的「百萬擂台戰」將於9月開打，兩人今日舉行記者會公布細節及合約8大內容條款。

鍾培生受訪時揚言雖可在10秒打低林作，但屆時會選擇慢慢折磨對手。他說︰「他那麼口多，成日抽人水、講廢話，我首先會打他的嘴，再羞辱他，用我的腳法和技術，令他什麼都做不來。他打不到我，我會當他如小丑般玩，就像他平時那樣。（如他屆時投降？）這由裁判決定。」

鍾培生坦言一見林作的衣著和態度就躁底，強調今次絕對沒跟對方夾埋做騷。他表示母親及嫲嫲天天為林作念經︰「她們說我們鍾家做很多善事，是積善之家，叮囑我不要打死人。（會就住他打？）當然不會！已簽生死狀！相信很多香港人想看我教訓他，他做人的態度和說話是有代價的。（不可能和解？）有什麼好傾？人誰無過，如他學識做番個男人，我可能會嘗試去認識他。」

鍾培生揚言已開始積極備戰，已戒飲汽水，減少食甜品，7月開始戒酒。他表示選擇9月開擂台戰，一來讓林作有時間備戰，同時也要遷就場地及宣傳，因當日還有其他拳手比賽。他表示屆時會邀請藝人到場表演，不排除找林作女友裕美做嘉賓。

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（即時娛樂）