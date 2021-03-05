身高體重佔優 林作自信勝算高 估母親女友買鍾培生贏 (20:45)

林作自言在身高、體重及運動細胞方面都比鍾培生優勝。（劉永銳攝）

【今日直擊】林作與鍾培生今日一同會見傳媒，公布兩人的「百萬擂台戰」細節及內容條款。

雖然外界均認為林作最終投降機會大，他受訪時卻強調︰「我絕不投降！大家經常睇死我，我喜歡被人睇死，最重要最後交到貨。我從來沒淆底，沒說過不打，見到100萬一定打！」

林作揚言對出戰有信心，十拿九穩，自覺會打得好好，有六成機會勝出。他說︰「我在幾方面佔盡優勢，首先是身高，他身高大概167cm，我就171cm。最重要是體重，我比他重10幾磅。在職業等級中，他屬於輕量級的話，我屬於中量級，再加上我的運動細胞，優勢在我身上。」

被問到加大保額一事時，林作說︰「我不是擔心，只是趁機會為自己加保額，既然有100萬，要分一點落去做保障。（受益人？）主要是裕美，我媽媽那麼有錢。（已立遺囑？）沒有，沒想過會輸，更加沒想過死。我的畫面是如何在贏了後，幫他挽回少少顏面。」

提到有人開盤買這場拳擊賽，林作自言其賠率是1賠7.8，是今年最好的投資機會。不過，他相信母親及裕美都會買鍾培生贏。

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（即時娛樂）