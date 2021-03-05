幸福唔需要證明｜葉翠翠嗌「絕望」想一拳打扁老公肚腩 原因係… (22:50)

葉翠翠日前在社交平台吐苦水，她說：「呢幾日好失望。。。好失望。。。失望的感覺好可怕。。我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。」有網民關心她的情況，但翠翠只以「一言難盡」回覆，字裏行間似暗示跟家庭有關。為免惹來不必要誤會，她撰文澄清是被朋友出賣，她留言：「真係估唔到，簡單一句"好失望"會另（令）大家諗咁多嘢，在淡淡的湖水泛起了漣漪。其實當日係關於工作，唔明點解有人可以連奶粉錢都要呃，扮同你做朋友其實係有目的，對呢個人好失望。。唔多講了，一言難盡。至於爸b呢。。減肥失敗，半夜食雪條食薯片飲汽水，又懶唔做運動，佢話係幸福肥喎，真係想一錘打扁佢肚腩， 係絕望，唔係失望，搞到我啲說服力低晒，連自己老公都減唔到個大肚腩叫人哋點信我啫，講明先呀，係爸b拒絕減肥，唔係我啲方法唔得。」

之後，翠翠大爆老公周曉東（Raymond）一日食4條雪條，「放工返屋企就即刻食雪條，就算一日一條都冇問題，一日4條就有問題，決定今日開始練習還原靚靚拳，一拳打扁佢個肚腩，練成再教大家」。

雖然老公減肥失敗，但翠翠卻成功踢走10磅肥肉，並分享面尖尖的照片，她留言：「第73天，65分鐘。幸福，係唔需要證明。幸福，係一種感覺，當你幸福別人就會感受到。不過……決心係需要證明，我用決心證明比大家睇，只要想做就一定得！相信自己，內心自然會強大！輕輕鬆鬆減走了10磅肥肉，你哋都一定得。負面人最怕正能量，我哋繼續發放正能量！」

（即時娛樂）