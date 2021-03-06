片酬隨時一步登天 苑瓊丹爆藝人愛北上發展原因 (17:31)

近年不少藝人也北上發展，甚至將事業重心搬到內地。苑瓊丹早前接受新城《人生馬拉松》節目訪問時，分析當中原因。

她說︰「香港的演藝行業與內地不同，藝人在內地可以一步登天，香港就難。我有位朋友向來不太紅，當一部戲的片酬有20萬，拍4個月收20萬。不過，當他因為一部戲而走紅後，他下部就收1200萬，這就是一步登天的境界。」

苑瓊丹認為每個演員也有「壽命」，市場價值會愈來愈低。她說︰「香港的綠葉演員發揮不高，大家只會留意男女主角。內地市場就不同，綠葉角色也有人留意。內地市場觀眾多，拍電影、電視劇的同時，也可以做商場活動主持、唱歌、拍綜藝，工作種類多元化。」苑瓊丹認為徐少強是香港演員的驕傲，因對方在內地拍戲時跟吳孟達一樣不用劇本。她說︰「香港藝人都是一步步走上『神壇』，比較貼地，因此在內地的風評佳。」

提到其個人生意，苑瓊丹表示︰「我做生意，一定要自己先試過產品。有次別人向我推介泰國的生髮藥，我便去泰國親自試藥，結果『人中』位置也生鬚，又水腫，後來發現那種藥有類固醇。我停用後再試其他，終於找到一隻合適的，就決定開美容院。」

（即時娛樂）