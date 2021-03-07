患末期肝癌一個半月離世 吳孟達生前約肥仔聰睇打吡賽 (00:38)

吳孟達（達哥）於2月27日病逝，喪禮以基督教儀式舉行，在周日（3月7日）於世界殯儀館設靈，周一舉行告別儀式，靈柩移奉歌連臣角火葬場舉行火化禮。公祭安排於3月7日的傍晚6時至7時，開放予公眾人士到場致敬。

據《明周》報道，達哥發現患肝癌僅1個半月便離世，他於去年底在內地拍電影海報時感不適，1月中到澳門做心臟手術。後來醫生建議達哥做身體檢查，才發現他患末期肝癌，並且擴散了，一星期後（1月23日）他返港入沙田仁安醫院接受治療。達哥住院時還跟好友說待身體好些，待出院再見面。他入院後接受化療，但病情急轉直下。他的太太侯珊燕與兒子吳韋倫在馬來西亞居住，還有排第四的女兒吳楚妮也不在香港，獲知達哥病重，家人立即到港希望陪伴支持。疫情影響，他們要21日的防疫隔離，完成隔離後家人第一時間趕到醫院，可惜達哥已入ICU並陷半昏迷狀態。一對子女也想不到返港探望父親會變奔喪。據稱趕到醫院見達哥最後一面的還有前妻麥莉莉，雖然他們離婚了但達哥一直負擔前妻的生活費，他跟前妻所生的孖女、舊女友所生的女兒也保持聯絡，每年也有幾次見面。

林子聰（肥仔聰）跟達哥曾合作電影，他到新城電台接受薛家燕訪問，說跟達哥一直保持聯絡，原本去年12月約了達哥，大家也完成工作在深圳見面。怎料他心臟問題到了澳門做手術，肥仔聰計劃到澳門探望達哥時，他已返香港接受治療。他再聯絡達哥但他已沒有回覆，向田啟文了解後才知道達哥患癌症。後來達哥做了化療，再跟肥仔聰聯絡，說笑要先向閻羅王報名，但自己可以出院再見大家飲茶。達哥又約肥仔聰到馬場睇打吡賽，可惜達哥已不能應約了。

（即時娛樂）