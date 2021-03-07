陳積榮癌細胞擴散身體轉差 靠自費藥物治療 經濟陷困境 (13:50)

無綫第20期藝員訓練班畢業的陳積榮（Jeff）去年患上第四期肺癌，醫生當時指最壞情况只剩半年命。陳積榮確診後積極接受中西治療，又練習氣功、冥想，情况一度好轉，惟今年初發現癌細胞擴散至右手肩胛骨，肺部腫瘤亦比之前擴大，身體狀况轉差。

他今日在facebook交代病况︰「很抱歉，要大家擔心了﹗的確，情況有點危急，一次過，喺度update大家。你嘅一個分享，一個鼓勵都可以帶俾我多一份希望。坦白地...目前經濟拮据，已沒有足夠金錢支付治療費用。由上年八月確診四期肺癌到現在我有一直努力去練習氣功，冥想，同時接受各樣中西醫治療。直至一月初發現右手肩胛骨開始疼痛，發現有病變情況，運動能力慢慢受限，便決定接受細胞免疫治療。治療後抽血報告顯示癌指數跌至二點幾，開始感受到自身免疫系統運作並正在打仗。」

「但由於有癌細胞擴散致右手跡象，西醫建議做咗四次電療，情況受到控制，但筋骨受損仍然要一段時間修復，每月定時打骨針、食鈣片防止骨頭脆弱。二月份肺部腫瘤變大引起了一些呼吸不適，我不停地咳嗽，一直影響了睡眠質素，並有吐血情況。醫生懷疑第一代標靶不太有效用，建議我嘗試轉用等三代藥物希望可以令腫瘤收縮，暫時在我的個案需要自費藥物，每月約付四萬港元。由於我沒有保險支援，面對每月龐大的醫療費用，經濟壓力非常緊張。我亦嘗試中藥蒸熏，希望可以舒緩痛楚，治療需要連續地進行數月才可見效。現在感到非常迷惘... 我正等候安排入院檢查抽取組織化驗進一步了解之後治療方向。希望大家可以給予我任何的援助，集合大家的力量，我相信我一定能打勝仗。」

陳積榮希望大家如有任何資訊或建議，可隨時聯絡其兄長。他說︰「如果大家想支持一下小弟醫療上經費，我獻上萬二分感激！」

（即時娛樂）