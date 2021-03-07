過百粉絲排隊送別 吳孟達二弟吳利達︰家人以他為榜樣 (19:15)

【今日直擊】吳孟達（達哥）上月27日病逝，今日在世界殯儀館設靈，公祭時間為傍晚6時至7時，現場有過百粉絲排隊進入靈堂送別偶像。

達哥二弟吳利達受訪時強調以哥哥為榮︰「他對家庭的照顧、對父母的孝順、對兄弟的關懷，好朋友對他讚不絕口，家人以他為榜樣。」吳利達表示母親未有到場，身在海外的女兒也因為入境要接受隔離或工作問題而未能送別。被問到周星馳拜祭時可有說什麼，吳利達說︰「一般慰問一定有。星爺跟達哥一直好Friend，我哥哥有這樣說過，他說跟星爺一直好Friend。（星爺在靈堂內可有不開心，情緒激動？）我想每一位也不開心，很傷心。」

吳利達指達哥沒提及過遺願，只放心不下家庭和母親。他說︰「達哥很孝順，我問過達哥幾次，帶媽媽去看他好不好，他說不好，不想媽媽見到他那麼辛苦會傷心。這個幾月，他很辛苦，我們也不想見到他這情形。不過，醫院最後一天通知我們時，也沒辦法，一定要帶媽媽去見他。他那麼孝順，如最後見不到媽媽會有遺憾。」達哥的骨灰將隨家人返回大馬安葬，吳利達說︰「他在醫院時向我提過，這是他的願望，希望可以在馬來西亞陪伴太太和仔女。」

有指達哥仍有3部片約，吳利達說︰「我不太清楚。其實不少人之前已找了他拍戲，但他之前有段時間身體有問題，他這段時間返內地工作都是為了還人情債。別人叫了他那麼久，他就還對方人情債。他本打算做埋今次就休息多一點，可惜人算不如天算。」

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（即時娛樂）