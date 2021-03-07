毛舜筠千字文悼念吳孟達︰這個人對我好重要 (20:58)

吳孟達（達哥）上月27日病逝，曾跟他合作過《水鄉危情》、《他來自江湖》、《黃飛鴻笑傳》等多部劇集和電影的毛舜筠（毛姐）非常傷心，沉澱多日後，在社交平台上載千字文悼念故友。毛姐在文中直言達哥對她非常重要﹗

毛姐說︰「自從知道達哥（吳孟達）的死訊，心裏一直很難過！胸口像堵着一些東西，無法排解，想着念着，有些說話、有些事情，實在要認認真真，切切實實讓大家知道。也許別的人覺得沒啥大不了，但對我來說：『這個人對我是好重要的！』」

毛姐回憶1989年首次在無綫劇集《水鄉危情》中與達哥合作，當時她要飾演一名剛出獄的大家姐，對當時只有29歲的她是說是個大挑戰，也不知道應該怎樣演。眼見達哥是個非常厲害的演員，入廠不用看劇本，連拍檔的對白也背誦如流，對自己神經兮兮的探長角色又有很多不同的設計，毛姐於是大着膽子去問達哥︰「達哥，我怎樣才能演好自己這個角色？」達哥回答︰「你回去為自己的角色寫前傳，將你入獄前發生的故事寫出來，遇過甚麼人、甚麼事，都寫一次！」毛姐跟住做，覺得這個方法很好，她之後每次拍戲遇上樽頸位時都會照做一次。

毛姐說︰「我遇到的達哥，是一個非常準時，從來不遲到的人，一個演員應有的演員道德，統統可以在他身上展現。在我的演戲生涯中，不少人問我為何可以將劇本唸得滾瓜爛熟，這完全是被達哥所影響。為何要熟讀劇本？因為你的態度是會影響身邊的人，我是其中一個深深受他影響、被他啟發的人，但我相信所認知的達哥，只是他的人生其中一小部分。」

毛姐回憶當年拍《水鄉危情》的同時，與達哥也同時在拍《他來自江湖》。她說︰「在《他來自江湖》中，我見到另一個達哥，怎麼這邊廂拍的是文藝劇，立刻跳去拍喜劇，可以如此輕而易舉駕馭到演周星馳的爸爸？不過這部劇的成功，星仔、達哥再加上李力持，他們在劇本方面付出很多，如果星仔沒有達哥的一唱一和，絕對不會這麼好看、這麼出位，這種表達方式，一個人是處理不來，達哥和他的配合，是非常的一絕。」毛姐指達哥無論開工時的環境有多辛苦，也從不抱怨，沒呻過辛苦，他這種精神毅力和良好的演員道德，深深影響了她。

毛姐坦言知道達哥逝世時，那份難過實在難以形容。她說︰「這個人是影響我一生的演藝事業......而他教我的這個方法，我一直都有用來教人，以後影響的人會更多，是一種無形的傳承。在合作過程中，我同時見到他是一個非常念情重義的人，對一些曾經幫過他的人，達哥如何表達感恩之心，但這關乎他的私隱，我只能說他是一個十分十分重情的人。說這些關於達哥的種種，是怕以後沒機會講，大抵連他自己也不知道，這些年來他對年輕演員的影響，到底有多大！謹以此向一位十分尊重的前輩致敬！」

（即時娛樂）