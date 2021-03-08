田啟文對UA戲院全線結業感震驚 憂影響投資者來港拍戲 (11:30)

本港大型連鎖戲院UA Cinemas（娛藝院線），今早在官方網站公布，即日起全線結業，並已啟動清盤程序。UA Cinemas在官網向影迷告別，稱由於疫情及長期的經營壓力，遺憾宣布全線結業，形容這絕對是痛心及艱難決定，並向長期支持的顧客致歉。

對於UA Cinemas宣布結業，電影業界憂引起骨牌效應，田啟文今早接受商台節目訪問時表示，對UA Cinemas結業感震驚，他表示UA是龍頭院線，排片強勁能提升香港人看戲的選擇，他說：「暑假排片都是第一手外語片，此消彼長，變了華語片比較失色，但對觀眾是好事，因為和外國同步，有時那邊都未上映，反而香港先上映。」

田啟文又謂曾聽聞UA之前想賣盤，不過未有「白武士」出手，加上旗下戲院均在黃金地段，最後只賣了一間。田啟文坦言最擔心影響到投資者來香港，他說：「這麼大間龍頭院線都頂不住，即是香港無得做，就不會在香港投資拍電影。」

香港影視協會理事長洪祖星接受電台訪問時，讚賞UA Cinemas功不可沒，他說：「特別IMAX是UA帶頭搞起，這個財團在香港電影界起了好大作用，看戲有娛樂、飲嘢全部是UA帶頭搞，搞到很先進，UA有好大貢獻。」洪祖星預計會有「白武士」接手，不過他亦謂要賺大錢好難：「這幾年經營上應該打和，租金又貴，你賺到的都不是戲院全部要，業主要分，加上疫情影響好大，收入可能都不夠支薪。」

（即時娛樂）