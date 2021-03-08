自嘲死蠢｜容祖兒遭剪刀插傷左手 血流如注 急送院縫針 (12:25)

容祖兒最近在內地開工，今午她在Instagram貼了左手照片，並撰長文自爆上個月曾受傷兼要入院縫針，祖兒表示之前盡量避提，免得放大，不過現時已康復，她便回顧這件事跟大家分享，她說自己在生活上，向來不惜身：「誤打誤撞﹑衝動﹑想到就來﹑用力過猛﹑不理後果﹑自我感覺好瀟灑。由細到大我媽就很怕我接觸任何利器，她不讓我進廚房，那怕拿起一把小刀，都會不停叮囑我刀頭向外，生怕萬一不小心甩手插死自己，但實際上，我對身體敏感度非常高，所以真的因為不小心而受傷是比較少（工作除外），但這一次有點不一樣，為了配合這次『三公』舞蹈有很多手部動作，我找美甲師把我的指甲弄長，希望效果更好，雖然我一直對那種長指甲沒有丁點興趣，但為了更有隊型，我覺得細節不能忽略，但這個可能只有我看到的細節，真付上好高的代價。」

祖兒表示花了8小時才完成美甲，腰也快斷開，做完後她像一隻穿了鞋子的貓，整對手無法行動自如，按不到手機，捽眼有幾下差點插盲自己，鼻子和耳朵癢都不敢碰，總言之好像廢了一樣，她還說：「真佩服那些一輩子都是長手甲的女孩。」

之後祖兒談到「重頭戲」，她說：「第二天我想拆東西，拿起一把跟我腦袋一樣遲鈍的鉸剪，而笨拙的右手又無法像平時去控制一把笨拙的鉸剪，當時一直剪不開，我使勁一插，剛剛對準我的左手虎口位，我的反應總算快，立刻把它從傷口抽出，當我右手按着左手那一刻，血液就從傷口噴出來，好像玩水槍一樣，被嚇傻了的同事們，立刻安排我進醫院消毒縫針，當時醫生問我要不要縫美容針，說傷口會美一點，我說不要這麼麻煩，隨意便可，結果手上一直帶着兩條『毛毛蟲』，之後兩個星期傷口一直疼痛，頭都不能自己洗，排舞總是要包紮著，整隻手都是瘀瘀黑黑的，又怕汗水在傷口悶著會發炎，心裡每天都責罵自己要幾蠢有幾蠢，事情大概是這樣....」

祖兒表示慶幸能趕得到過年前拆線，而不幸中之大幸，這次受傷並沒有影響『三公』成績，她還感謝上天保佑。

祖兒續說：「各位看到這裏的『網民』，不用擔心，就當笑話一則去看吧，我當下完全不敢告知我媽，但隔天因為發了兩張照片給她，一心想請她替我的雜誌服裝二選一，才不小心被她看到包裹住的手手（又是死蠢🤣），放心，我的靈魂已警告了我的肉體要小心，沒有下次，回顧完畢，有興趣一邊午餐一邊看看照片，祝大家有個愉快的星期一 #最後也提醒大家小心愛惜自己身體 #不要太魯莽」。

（即時娛樂）