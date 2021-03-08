UA院線結業｜黃百鳴感痛心無奈 稱對香港電影業沉重打擊 (15:05)

UA戲院今天宣布全線結業，消息震驚業界，戲院商之一的黃百鳴，對於UA院線因疫情和捱不住昂貴租金而要清盤，他認為是對香港電影業一個沉重打擊。

黃百鳴回覆《明報》時表示：「香港今日有大量優質的戲院突然結業，這是對香港電影業一個非常沉重的打擊！我作為業界一份子和一名熱愛電影的觀眾，我感到非常痛心、惋惜和無奈。

疫情開始至今，政府對待香港戲院和電影業界的處理手法和態度的問題，我已經太多次公開表達不滿，今日都不想再重複。畢竟我個人能力有限，面對無法改變困境，我只能繼續盡我能力，保障所有員工的生計。同時，作為一個電影人，無論環境有多艱難，我都會堅持繼續開戲，希望電影業界更多人有工開，一起捱過疫境。」

另外，高先電影公司負責人曾麗芬回覆《明報》時表示：「非常可惜，1985年創立嘅UA Cinemas，當年喺沙田『UA 6』引入迷你戲院，帶動咗全新嘅戲院文化，其後引入IMAX影院同網上售票系統，為電影院觀眾帶嚟更多選擇。」

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（即時娛樂）