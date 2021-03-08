UA院線結業｜吳卓羲稱UA陪伴成長 林曉峰建議戲院轉型 (17:28)

UA在旺角的院線已關門大吉。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】UA戲院因敵不過疫情及昂貴租金，今天宣布全線結業，消息震撼香港電影業界，不少戲院商老闆、電影從業員和藝人等，均對UA院線結業感可惜。

任達華、吳卓羲和譚耀文今天出席新戲記者會，華哥對UA戲院結業感愕然：「好突然，有點唔開心，既然事情發生了，就由它發生，希望疫情快點過去，各行各業重新開返，希望到夏天時，疫情可以收拾得七七八八，現在都要面對現實，這事情對電影業打擊好大，希望有大財團能夠收購。」

小齊抱樂觀態度面對：「大家努力拍好電影，等個市場好返，就會開多些戲院。唉，我以前都有去UA睇戲，疫情影響好多，好多食肆亦關門，好心痛。」

吳卓羲表示感到可惜，但也沒辦法：「小時候經常去沙田UA睇戲，UA陪住我成長，希望疫情快點過去，可以再開返戲院。」

阿Lo懷緬昔日去過好多間UA戲院駐足，又建議戲院尋求更多出路，保生存空間：「好多人話時代改變，我覺得戲院都可以轉型，好似歌手開音樂會，表演場所容納不到太多觀眾，可以考慮利用戲院同步播放，讓更多觀眾可以分享到演出，戲院又可以增加人流，保持生存，用多一個方法去營運。」

阿譚回想以前經常到金鐘UA拍拖睇戲：「好可惜，希望可以轉過另一種投資方式，有人能接手。」

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（即時娛樂）