UA院線結業｜黃秋生稱未來睇戲形式會轉變：可能變家庭影院 (23:05)

UA戲院今天宣布全線結業，不少圈中人感可惜，雖然黃秋生也感嘆一個時代的終結，但也是另一個時代開始。身在台灣的秋生接受《明報》訪問，他認為未來睇戲形式會有轉變，「疫情令大家習慣留在家中工作、上課和睇戲等，整體性生活模式解體，很多人說拿錢出來幫助電影業，不是說電影沒希望，但沒可能搞到像1980、1990年代一樣，不要想當年，說以前有多好，要向前行」。他指世界已經不同，要想些不同的東西。

秋生表示，當大戲院發展到細戲院，到再無得做時，自然會變成家庭影院 ，「現在全部東西都電子化，很明顯有條路出來，正在改變整個模式。5年前，我和荷李活電影人朋友傾偈，當時他們已說美國沒人拍大電影，一是拍到很大，一是蚊型製作，全部人都走去拍電視劇和電視電影。疫情下，個個都返屋企睇電視，電視劇和電視電影贏晒」。他認為全世界正在改變中，從歷史看，偶然有東西出現，就會改變一些東西。

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（即時娛樂）