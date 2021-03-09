相識28年亦師亦友｜笑稱同類麻煩人 羅冠蘭讚馬浚偉上進 (13:33)

馬浚偉（馬仔）主持的《緣來自咖啡2》，最近分別邀請羅冠蘭和車淑梅任嘉賓。羅冠蘭跟馬仔相識於28年前，當時馬仔尚未入行。羅冠蘭對馬仔印象深刻：「因為他比許多同齡人都上進、積極，充滿陽光精神，認識多年，見到他從未停過學習求知識，以實際行動示範，何為努力不懈，既讀書又創業，做咖啡研究還要考牌，樣樣都做到完美。」她覺得兩人對人生對事物及做人態度都好接近，又笑言人生中要找到一個如此同類的麻煩人，可以溝通得到，還真的不容易。

馬仔和羅冠蘭亦師亦友，首次舉行舞台劇就得到對方無私幫助：「過程中得到她提供不少意見，她不但專業，而且認真記低每個細節，還做了詳盡筆記提點我，教曉我如何做好舞台導演及演員，有這樣的良師益友，實在感恩。」

資深廣播人車淑梅做訪問極出色，但就極少接受他人訪問，今次應邀做馬仔嘉賓，皆因有兩代緣分，他們的父親當年是九巴員工，所以淑梅姐表示，見到馬仔就有如家人般的親切感，她說：「心目中他是個奇人，亦是才子，他會做好多事情，又一定會做得到和做得好，在他身上引證我人生上一個觀察，『人有一萬個可能性嚟到呢個世界，就係令地球溫暖一啲』，他真的做得到，在娛樂圈不斷前進，我對他充滿祝福，希望他未來有更多創作，令更多人受惠。」

（即時娛樂）