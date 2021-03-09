曾被睇死「呢世做唔到主角」 高海寧遭負面新聞搞到抑鬱 (15:41)

李佳芯、高海寧和張曦雯接受林盛斌和麥玲玲主持的《師父有請》訪問，談及玄學上的「主角命」。（大會提供）

無綫花旦李佳芯（Ali）、高海寧（高Ling）和張曦雯（Kelly），日前接受由林盛斌和麥玲玲主持的《師父有請》訪問，他們談及玄學上的「主角命」，麥玲玲指女演員一開始做主角並非易事，只有張曼玉、袁詠儀等人才有這種命。

高Ling表示2008年入行，直到2017年才首次做主角；Kelly稱2012年入行，去年當上女主角。Ali由友台做主持開始，慢慢由配角到主角，她說：「我成日覺得鮮花係需要綠葉襯托，我唔介意做綠葉，當然如果有機會做花，每個人都想做花。做花嘅感覺係點？當我做咗花，我先知原來我係花，第一部應該係《律政強人》。」Kelly笑言自己是同劇綠葉，高Ling也說：「我都做過你嘅葉，《BB來了》同《殺手》。」

高Ling初入行時以性感形象示人，她表示自己沒有想太多，只是有任何工作都照接，頭幾年都以拍綜藝及旅遊節目為主，不過拍劇時，也曾聽過難聽說話，她說：「有個導演同我講『你呢世都做唔到主角』，真係幾大打擊，佢係純粹睇樣就咁講…不過我唔記得佢係邊個喇！」

高Ling又指初入行時，被海量新聞打擊，很多亂作新聞出現，她說：「細個覺得點解要咁對我？喊過無數次，試過要睇精神科醫生，因為患抑鬱症，但每次想放棄做呢行時，就會有電影或工作搵你。曾經長時間要食藥，但我最唔想屋企人擔心，有記者去我父母工作場合搵佢哋回應，咁佢哋唔識應付，會驚，我真係好嬲。其實咁樣對藝人好大打擊，要付出更多努力先得到認同。」

麥玲玲又指高Ling和Kelly均屬鼻高一族，容易吸引男女注意力，Ali則有桃花眼。麥玲玲指老公是宅男一名，他看高Ling只看身材，覺得Ali是鄰家女孩，而Kelly有種距離感，予人感覺高高在上。Ali說：「我係大眾臉，過目即忘喎！我坐喺度啲人係感受唔到我體溫，行過都唔覺得我存在。以前近視戴眼鏡，鼻又扁，行過都唔知，升中學之後好似消失一樣，全部都係中間，無論學業成績、高度同朋友，都唔起眼，校花一定唔係我，人生冇乜機會做過主角！」

（即時娛樂）