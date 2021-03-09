稱兩大影帝沉默寡言 星爺偉仔名成利就 譚玉瑛從未羨慕 (17:40)

譚玉瑛曾跟周星馳共事約5年，她指星爺為人寡言。（YouTube截圖/資料圖片）

譚玉瑛擔任張寶華YouTube節目的嘉賓，譚玉瑛曾在無綫兒童節目跟周星馳（星爺）和梁朝偉兩大影帝合作過，她表示跟星爺合作4、5年，問到對星爺印象如何？譚玉瑛說：「我對小朋友冇乜特別，當佢一個人，佢（星爺）對小朋友都只係一個對手，除咗做嘢外，唔會抱住或逗小朋友。」

譚玉瑛又說：「嗰時大家關係都幾好，當年一齊搭車放工。（私下傾心事？）以前冇乜嘢傾訴，嗰個年代好少將自己嘢攞嚟講。（星爺整蠱小朋友？）我又唔係好覺，佢嗰個整蠱係冇當係細路咁刻意呵護，當係一個人，鍾意就睬你，唔鍾意咪唔睬你，比如佢覺得你講啲嘢冇意思，咪藐吓你，或者『哼』咁，然後行開，我眼見係咁，有人話佢打細路，我就冇見過。」

譚玉瑛稱星爺和偉仔為人寡言，「大家都冇吱吱喳喳咁講嘢，冇講八卦嘢，我哋真係唔講，以前做嘢就做嘢，食飯就食飯」。

問到有沒有羨慕偉仔及星爺成就？她說：「真係冇，我連諗都冇諗過，做呢行人會明白，佢就係佢，你就係你，佢唔係你，你亦唔係佢，當然佢哋成就咁好，同佢哋做過同事都覺得開心，但我覺得自己都好好，做緊自己想做嘅嘢，從來唔使羨慕人。」

（即時娛樂）