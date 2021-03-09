《不日成婚》優先場｜衛詩雅分享感受一度哽咽 陳家樂憧憬婚姻 (18:38)

由陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言、朱栢康、岑珈其和楊偲泳（Renci）合演的愛情喜劇《不日成婚》，將於4月1日復活節及清明節黃金檔期開畫。《不》近日放映優先場，導演陳茂賢、家樂、Michelle和阿談等，現身戲院答謝戲迷支持，更別開生面分為「兄弟場」招待男觀眾、「姊妹場」招待女觀眾及「波友場」招待球迷等。

導演及6位演員期望近距離聆聽最真實意見，首先啟動的「兄弟場」及「姊妹場」，觀眾皆一致叫好；有男戲迷讚電影以輕鬆手法，反映時下婚姻狀况，演員亦表現出色；有女戲迷感同身受，坦言對《不》有共鳴，自己與前男友因為結婚問題，未能達至共識而分手，所以對婆婆（邵音音飾）與可怡（衛詩雅飾），在天台的一段對話特別感觸，更邊看邊落淚。Michelle聽到女觀眾分享後，憶起當日拍攝片段時一度哽咽：「拍那一場我都好深刻，看劇本的時候已有好大感覺…」說了兩句Michelle已雙眼通紅。

在戲中可怡對拍拖5年的阿佳（陳家樂飾）逼婚，現實生活中，Michelle笑言相反：「角色和我本人並不相似，我不太敢結婚，反而家樂就好想結婚！」家樂承認：「我對婚姻依然滿懷憧憬，不明白為什麼大家會說得那麼灰暗，成年人到差不多年紀，便應該去做，如果找到對的人，有機會我就會結婚，我見好多人的婚姻生活都相當美滿。」

（即時娛樂）