專訪｜3屆視帝恨演秦始皇 郭晉安為家庭減產 無意退休 (23:50)

娛樂圈有不少愛妻號，當中包括3屆視帝郭晉安，他為了有更多時間投放在家庭上，10年前開始減產至一年一劇，其中包括正播映的《失憶24小時》；雖然安仔演過不少角色，但原來他仍有一個情意結未解，「曾經有一段時間很想演秦始皇，因為我覺得這角色一定會很複雜，現階段我想挑戰些既複雜、心路歷程又較豐富的角色，間中又拍一套輕鬆小品緩和一下」。

安仔透露當年決定與太太歐倩怡（Cindy）結婚，便決定多放時間在家庭上，「由《戇夫成龍》演阿旺開始掙到些錢，就一直儲起，跟着買些物業保障生活，約花了5年我就做到，便結婚生小朋友。有小朋友開始，進行每年拍一套劇計劃，生計來源主要是登台和出席活動，不過都要靠拍劇相輔相成，每年劇集出街，出面的工作就特別旺，解決了經濟問題後，照顧完小朋友，我就有很多時間揣摩角色和劇本，工作上的心態和個人狀態，各方面都比以前開心很多」。有指他身家過億，安仔沒正面回應，只表示夠生活，「我覺得人能夠講一句『夠』就已經很好了，但我已有一半時間休息，故從沒想過退休，退休後我也不知做什麼好，不開工我就很大鑊，會肥腫難分；相反，一開工就很快回復狀態和身形，所以還是不要去想退休」。

歐倩怡報讀了食物及營養學榮譽理學士，並以一級榮譽的成績畢業，安仔說：「當年唱片公司結束，Cindy就突然失去方向，在圈中發展又不能自己話事，專長唱歌，演戲又沒天分，亦認為自己不適合演戲，但尋找了很多途徑，卻找不到重返樂壇的路，最終決定和我結婚生小朋友。生小朋友後，她突然說很想讀營養學，以為她貪得意，只想了解小朋友飲什麼奶粉，之後發覺她原來很認真，不但以一級榮譽學士畢業，還繼讀向碩士進發，預計再花3至5年完成。她表明之後會攻讀博士學位，個女話讀完大學就出來工作，兒子夢想是當設計師，反而阿媽話想繼續讀書，哈哈」。

談到女兒郭以雅遺傳了父母的演藝細胞，唱歌更獲老師讚有天分，安仔沒有反對女兒入娛樂圈，認為每個人的路都不是他能控制，當女兒學成十八般武藝，自然找到自己的方向；但他強調不會幫女兒一把，因自己捱出來才精彩，「我也捱足18年才得到首個視帝，等她自己捱吓」。

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（即時娛樂）