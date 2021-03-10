真人真事改編｜Lady Gaga富商謀殺案新片劇照曝光 (15:16)

百變天后Lady Gaga的兩頭愛犬早前遭綁架，其時她正身在羅馬拍攝烈尼史葛（Ridley Scott）執導新片《House of Gucci》，遠水難救近火，或許因此懸紅50萬美元，結果迅速尋回愛犬。昨日Gaga透過社交媒體公開《House of Gucci》的首張劇照，跟片中扮演她丈夫的《星戰》系列男星阿當戴華（Adam Driver），一身懷舊打扮站在冰天雪地的背景留影。

《House of Gucci》改編自真人真事，講述時尚品牌Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci遭前妻Patrizia Reggiani雇用槍手殺害的故事。片中Lady Gaga飾演Patrizia，阿當戴華則扮演Maurizio。除兩人外，演員陣容可說星光熠熠，包括「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）及謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）等。此片是根據2001年出版的書本《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》改編，曾數度更換導演及主角陣容，並於上月正式在羅馬開鏡。

（即時娛樂）