真人真事改編｜Lady Gaga富商謀殺案新片劇照曝光 (15:16)

百變天后Lady Gaga的兩頭愛犬早前遭綁架,其時她正身在羅馬拍攝烈尼史葛(Ridley Scott)執導新片《House of Gucci》,遠水難救近火,或許因此懸紅50萬美元,結果迅速尋回愛犬。昨日Gaga透過社交媒體公開《House of Gucci》的首張劇照,跟片中扮演她丈夫的《星戰》系列男星阿當戴華(Adam Driver),一身懷舊打扮站在冰天雪地的背景留影。

《House of Gucci》改編自真人真事,講述時尚品牌Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci遭前妻Patrizia Reggiani雇用槍手殺害的故事。片中Lady Gaga飾演Patrizia,阿當戴華則扮演Maurizio。除兩人外,演員陣容可說星光熠熠,包括「小丑」謝勒力圖(Jared Leto)、金像影帝阿爾柏仙奴(Al Pacino)及謝洛美艾朗斯(Jeremy Irons)等。此片是根據2001年出版的書本《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》改編,曾數度更換導演及主角陣容,並於上月正式在羅馬開鏡。

