新冠疫苗｜劉丹唔知道應否接種︰我要問問家庭醫生 (15:51)

【今日直擊】劉丹、董嘉儀、袁學謙合作拍攝健康產品廣告。

劉丹日日為《愛‧回家之開心速遞》開工，完全沒時間做運動，現在只可靠健康食品來保持良好狀態。他自爆曾患痛風症，幸打針後已痊癒。劉丹說︰「以前見某藝人冬天拍古裝劇仍滿頭大汗，一臉痛苦，原來他痛風發作。當時我感受不到，直至自己有天患痛風症。（要戒酒？）飲少了，邊飲酒邊灌水，飲得很辛苦，問自己何苦呢，索性戒掉。（太太很擔心？）她和兒子很緊張，所以有時痛也死頂，不表現出來。」

提到兒子劉愷威，劉丹說︰「他在香港，因為之前在內地工作了5個月，非常辛苦，要好好休息及陪伴女兒小糯米。小糯米很黐爸爸，一見到爸爸就好開心。」

被問到會否接種新冠病毒疫苗時，劉丹說︰「有想過去打，但打針前要有充足休息，打針後又要休息一天，我怎有時間休息，今次拍廣告也要個多月前向公司申請。是時間問題，近日又咁多事，我要問問家庭醫生。我也不知道應否打針，現在長者優先打，但內地有報道指60歲以上人士不要打，究竟是什麼意思，我不明白。我覺得最重要是有時間休息，打哪款疫苗也沒有問題，但我現在就是缺乏休息。」

（即時娛樂）