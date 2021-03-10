收起厭世表情 陳漢娜「除黑」爆喜感 孖劉浩龍擦出火花 (16:09)

由陳漢娜、蘇皓兒聯同劉浩龍、王智騫、洪助昇等主演的港產cult劇《把砒霜留給自己》，3月1日於Netflix上架不足兩星期，點擊數字高踞香港排行榜三甲。《把》改編自《紅Van》作者最新原創小說，分別由10個單元組成，充滿地道風味，集荒誕、浪漫、惹笑、懸疑於一劇。陳漢娜一洗過往「暗黑」形象，破格在劇中演具喜感的「小騙子」角色，跟演江湖大佬的劉浩龍演對手戲，火花四濺。

《把》由10個單元組成，陳漢娜與劉浩龍主演單元《交易》，劇中陳漢娜收起「厭世表情」，飾演調皮「騙子」，她說：「導演喺拍攝時都話未見過我拍呢類角色，好期待我演出。」陳漢娜不負所望，跟劉浩龍默契十足爆笑料，她稱：「演跳脫角色會較開心，因為keep住情緒高漲，容易過keep住唔開心。」

由蘇皓兒跟王智騫演出的單元《花卉種植指南》，講述王智騫在摩天輪跟「女神」蘇皓兒示愛，期間因肚痛失禁，尷尬非常。王智騫表示現實生活中，曾在「女神」前出現尷尬情况，他說：「之前試過約女神出街食飯，埋單先發現銀包唔見咗，本來約佢出嚟嗰陣都話係我請，最後要對方畀錢，仲要連累佢陪我去警署報失。」

（即時娛樂）