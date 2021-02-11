獨立歌手Serrini開騷 未開賣先加場 28000元總理套票火速售罄 (20:50)

獨立唱作歌手Serrini（梁嘉茵）將於下月10日和11日，假旺角麥花臣場館舉行《SERRINI "I'M FINE,THX." LIVE 2021》。演唱會消息公布後，反應十分熱烈，粉絲留言擔心「搶唔到飛」，門票尚未正式開賣，已由兩場緊急加開至3場，優先訂購已火速售罄，今早公開發售亦同樣被秒殺。

Serrini知道粉絲有一段時間沒有看現場演出，她希望來睇騷的粉絲，屆時能釋放情緒，就算心煩意亂時候，都可以自如地應對，提醒自己「I'M FINE」、「我搞得掂㗎」。

因應限聚令，場館只能開放一半座位，為讓更多觀眾入場，Serrini與主辦召開緊急會議，決定於開賣前，加開4月11日下午場，即使一日做兩場也在所不惜，Serrini自信表示：「唔擔心呀，之前試過tour兩日走3場，今次仲要已經準備咗成年，緊張主要係因為成年冇咩騷，個人比較水腫。」

優先訂購被秒殺後，Serrini在社交網安慰未能成功購票粉絲，叫他們「唔好嬲豬」，亦叮囑他們「唔好買黃牛」，指網上騙徒手法層出不窮，要遏止黃牛不法行為。

演唱會最特別、最「玩嘢」的28,000元「總理門票」，購買的觀眾可獲得總理彩帶及場內頒授支票儀式，Serrini驚訝地說：「其實本來加設呢個票價，係諗住玩吓，當gimmick嘅一種，估唔到最後真係有人買，而且3場都賣晒！」

除了下月開騷外，Serrini今晚在facebook專頁宣布，於今年8月中跟「風車草劇團」演出音樂劇《孿孿成人禮．Falsettoland》，屆時她會和梁祖堯﹑湯駿業﹑邵美君﹑葉巧琳和張進翹合演。

（即時娛樂）