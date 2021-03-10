復工後身體不勝負荷 鄧達智自爆因心臟不適入院檢查 (21:18)

鄧達智表示已逐漸復工，但再令身體不勝負荷。（劉永銳攝）

【今晚直擊】成立20年的新城財經台，今晚於會展舉行周年慶典暨香港企業領袖品牌2021頒獎禮，出席嘉賓包括時裝設計師鄧達智（William）、新城知訊台執行總監程凱欣、梁智鴻醫生及高靜芝等。現場共招待逾300名人士，但按照防疫規定，不設飲品小食，兼需要全程佩戴口罩。

William透露超過1年未有出席大型頒獎禮活動，他表示現時常逛街市買餸下廚，與伴侶陳梓欣及工人姐姐，設計不少獨門健康食譜，考慮出書分享。

雖然疫情尚未完全受控，但William已逐漸復工，再令身體不勝負荷：「今年計劃再出2本新書，以及籌備11月舉行的內地時裝騷，還有在家忙執拾，要『斷捨離』，執拾期間突然心臟不太舒服和易疲倦，還以為是後遺症，幸入院檢查後沒事。」William表示已經接種新冠疫苗，但拒透露是哪種疫苗，他又稱接種後情况良好。

提到好友余慕蓮（魚毛）因出現氣促，要入伊利沙伯醫院接受觀察治療，William指魚毛身體情况OK，只是情緒易激動：「之前在九龍醫院時有視像見面，但她一講到電話就會好激動，因為在醫院覺得悶，她想見朋友，所以我們不講電話免她激動，盡量安慰她好快會康復。」

（即時娛樂）