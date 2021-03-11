陳積榮患癌急需龐大醫療費 郭富城捐10萬助解燃眉之急 (13:46)

無綫前藝員陳積榮（Jeff）去年患上第四期肺癌，情况一度好轉，惟今年初發現癌細胞擴散，肺部腫瘤亦比之前擴大。面對每月更龐大的醫療費，陳積榮面對沉重經濟壓力，已沒足夠金錢支持，因此希望得到大家支援。繼林盛斌（Bob）後，郭富城亦透過名下的慈善基金捐出10萬元予陳積榮，希望能減輕他目前的經濟壓力﹗郭富城經理人小美在陳積榮的社交平台留言︰「你好！我代表Aaron Kwok慈善基金轉入款項於指定戶口作支持。希望你加油。早日康復。」

陳自瑤也在其社交平台轉載陳積榮的facebook短片及捐款資料，自己捐款幫助陳積榮的同時，也呼籲大家給予幫忙。她說︰「之前看到陳積榮先生拍攝的短片，知道他因要治療第四期肺癌，已經花費了差不多所有積蓄，現在需要向大家籌款醫病！我已將款項捐贈給陳積榮先生（Jeff），當中也包括了我囡囡自願捐出的愛心利是錢，雖然我和Jeff並不認識，但看到他現時的狀況，也覺得很心痛！我只希望盡我們小小的力量和心意，可以把愛和支持送給Jeff﹗衷心祝福他可以早日康復！也希望大家可以出一分力，幫助有需要的人！」

（即時娛樂）