小儀與13型男｜蘇民峰感激另一半從前未嫌棄自己窮 (14:57)

阮小儀在本周六（13日）播出的新一集《小儀與13型男》中約會蘇民峰師傅。不過，蘇民峰一出場就被小儀嫌棄。小儀笑言︰「唔係嘛，點解呀？說好是成熟型男，為何會是你？」蘇民峰回答︰「我熟到爛，型不型就見仁見智。」蘇民峰在節目中為小儀下廚煮西班牙菜，盡顯成熟穩重一面。小儀讚嘆︰「如果個男仔好似師傅那麼會下廚，吸引力會大增﹗男仔為女仔下廚，感覺很溫馨。」

提到相戀30年的另一半Lilian，蘇民峰說︰「我不是成熟，但很現實，和我一齊會有安全感。我以前太窮，被女人嫌窮，我這個『愛人』不嫌棄我。第一次和她在台灣飲茶是她埋單，她怕我沒錢付款。她第一次來香港時有買禮物給我，我沒買禮物給她。我曾問她喜歡我什麼，她說覺得我可憐，由憐生愛。佢那時喜歡我是因為我醒目及好玩，有哪個男友每天和對方蒲天光，再行彌敦道回家。」

小儀表示蘇民峰不止成熟穩重，更是一個可付託終身的好男人。她說︰「跟成熟型男一齊有什麼壞處？我太幼稚，未夠成熟，未接收到他的東西，可能會好大壓力。不過，我喜歡跟成熟男仔一齊，只是這類男仔吸引不到我，也未試過有這類型男仔追求過自己。」

（即時娛樂）