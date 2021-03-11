雙祥見｜ 黎耀祥憶梁朝偉開工太攰叫極唔醒兼口吐白沫 (15:43)

黎耀祥、阮兆祥在新一集《雙祥見》中分享捱更抵夜開工的辛酸史。

黎耀祥回憶試過連續4日沒睡覺︰「當時同一時間拍攝《恐怖雞》、《愛你愛到殺死你》、《殺手再培訓》等。每次收工時，另一組戲的車便在樓下候命，日戲接夜戲，夜戲後便可以回家洗澡，也有專車在樓下等候，一洗完澡便直接上車。那段日子，我似『魂魄唔齊』，只能在車程上小睡片刻。」

阮兆祥難忘當年與陳豪拍攝劇集《公主嫁到》時連續開工多日，拍到清晨時在化妝間隨手找來大卷衛生紙當枕頭睡覺，但睡不到半個鐘就被工作人員叫醒化妝。他說︰「我們每人要兩位工作人員服務，一個化妝，另一個托住我們的頭，讓我們可爭取時間休息。」

黎耀祥回憶梁朝偉當年在無綫拍攝古裝戲《俠客行》時，由於要一人分飾孖生兄弟致幾乎沒時間休息，只能趁空檔在化妝間內睡覺。他說︰「有次工作人員準備叫醒梁朝偉時，發現他沒反應，更口吐白沫。工作人員好驚，以為他死了，幸好最後發現他因為太累而睡死了，口吐的白沫只是口水。」

談到投資理財話題，阮兆祥自言沒投資運，從前跟朋友合資的火鍋店及餐廳也沒好收場。黎耀祥讚譚詠麟、陳曼娜都投資有道，但他自己就甚少投資，早前見樓價高把物業賣出，一家人租樓住，寧願把錢放在身邊，應使則使。

（即時娛樂）