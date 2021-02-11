《The Penthouse 2》收視佳｜李智雅後悔嫁錯郎 與鄭雨盛相戀見光死 (17:15)

由柳真、金素妍、嚴基俊等主演的《The Penthouse 2》收視飈升，港迷可於「黃Viu煲劇平台」收看。在最新一集中，李智雅以短髮造型回歸，一登場闖入嚴基俊飾演的朱丹泰家中，並與對方熱吻，但未有透露自己是沈秀蓮還是另有其人，引發觀眾熱議。

現年42歲的李智雅，在2007年憑出道作《太王四神記》一炮而紅，備受關注。其後接拍《IRIS》及《雅典娜：戰爭女神》，再登事業高峰，李智雅更與韓國型男鄭雨盛假戲真做擦出愛火，被拍到同遊巴黎，男方雖大方承認拍拖，但戀情見光死，僅維持了3個月就宣布分手。

其後，李智雅被踢爆與韓國音樂教父徐太志隱婚，儘管二人正打離婚官司，鄭雨盛仍被網民指是介入他們的「第三者」，形象受挫。兩人因承受輿論壓力而分手，鄭雨盛受訪時曾說，第一次與心儀的女生（即李智雅）到外國旅行，已有心理準備會被公開，而李智雅亦是他唯一公開的一次戀情。

至於徐太志被譽為韓國流行音樂史上，最具影響力的音樂人之一，1992年他創立組合「徐太志和孩子們」，成功將Rap、Hip-Hop帶進韓國樂壇，取代當時佔據主流地位的韓國歌謠。

1993年赴美國留學的李智雅透過朋友介紹，認識當時在洛杉磯表演的徐太志，二人發展遠距離戀愛。直到1996年，徐太志宣布隱退到美國生活，並與李智雅結婚。當時李智雅只有19歲，為了保護老公事業，所以選擇向外隱婚。

李智雅之後受訪時曾透露，跟徐太志的婚姻十分後悔：「因為父母反對我嫁給他，所以與父母有長達7年的時間沒有聯繫。」她表示如果人生能重來，她不會再選徐太志，會選擇家人。

（即時娛樂）