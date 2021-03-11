再跟張建聲結片緣感興奮 趙善恆新戲戀鄧月平 (17:41)

電影《#PTGF出租女友》去年12月展開招募新演員行動，至上月「富三代」鍾培生加入投資，均成網民熱話。該片經過連日試鏡後，選角塵埃落定，14位新演員將入組分演不同角色，其中包括擁有34D上圍的前港龍空姐Shanne及24歲索模Amber。

《#PTGF》的男女主角則為趙善恆及鄧月平，其他演員包括張建聲、岑珈其、張松枝、張沛樂（沙律）、程美段和郭奕芯等。

恆仔和張建聲均是今天生日，二人今晚去戲院為《一秒拳王》謝票，他們今次在新戲再結片緣，據知怕醜的恆仔於片內經常畀女圍，但他笑言不會驚：「之前拍《向西聞記》都有呢種情節，但拍電影好似係第一次，唔會驚，大家演員都專業。」

張建聲希望疫情盡快過去，讓港片市場回復正軌：「呢次拍《#PTGF》又同趙善恆梗係正啦，仲要恆仔第一次擔正，梗係要幫拖，同埋老闆蕭定一先生叫到，點都要幫手。我個角色今次係做恆仔上司，都係要將恆仔變到翻天覆地，呢次嘅戲有啲過癮位，自己都期待。」

張建聲是從網絡小說改編的電影中成長，但《#PTGF》跟他的成名作《一路向西》片種及演出完全不同，他笑說：「我年紀都大啦，啲衫都要著返晒，呢啲粗重嘢交畀恆仔同年輕演員做，呢次我係輔助角色，相信都幾好玩。」

（即時娛樂）