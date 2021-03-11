面和心不和？｜被江嘉敏嗌「師姐」 馮盈盈勁抗拒：我哋係同年 (18:15)

【今日直擊】去年因「富豪船P」事件而傳姊妹情決裂的馮盈盈與江嘉敏，今日出席無綫J2新節目《解構心機女》記者會。記者會上兩人成焦點，合照時沒異樣，惟在訪問期間，她們雖否認不和，但明顯兜圈迴避，馮盈盈對被江嘉敏以「師姐」稱呼自己，表現不受落。

她們一齊受訪時，被問到可擔心遭外界標籤她們是心機女而拒絕主持此節目，江嘉敏說自己第一次做主持，一定不會推工作，除非要她裸露。再問她與馮盈盈是否心機女？江嘉敏若有所指：「我覺得幾乎全人類都存在有機心！如果說有機心是為達成私人或工作目標，而令自己更加上進是件好事，若傷害到別人當然不好。」

有指二人的破冰合照，江嘉敏被P圖顯肥，她卻問非所答，先形容自己做主持是新人，要學習技巧，然後又突然說在網絡世界上載所有相片、文章或回覆留言，都是有機心去做，目的是引人關注，但她不覺受傷害。至於江嘉敏貼了和媽咪敷面膜合照後，有疑似江媽媽為撐女兒與網民互罵，她承認為此事感嬲怒：「我明白大家可享受言論自由，但不能太過火，善意或惡意批評我都接受。不過妹妹和父母不是公眾人物，沒必要受到傷害，攻擊我沒所謂，但不要傷害我家人。」

江嘉敏頻頻稱呼馮盈盈做「師姐」，後者聞言反駁：「不要叫我師姐，我們是同年。你2014年入行，那時我仍在讀大學未去選港姐，所以應該我叫你師姐才對，我真是受不起！」江嘉敏重申兩人沒有不和，只是遭傳媒抹黑，不過多得有新聞，才帶挈有工作機會。馮盈盈盼用行動證明一切，令節目出來效果好有火花。

（即時娛樂）