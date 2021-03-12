鄭中基中環海濱個唱優先訂票 6000元車輛套票極速售罄 (14:08)

鄭中基（Ronald）將於4月24及25日在中環海濱活動空間舉行兩場戶外自駕演唱會《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》。演唱會門票今日預售，3月26日正式開賣。是次演唱會除了一般演唱會座位外，舞台前還增設車輛套票，每車限坐4人，車輛亦不可超過1.65米高，套票價錢為6000元。車輛套票於今早10時開賣不久已迅速售罄，目前只餘880元及1080元的座位門票。

舉辦戶外演唱會一直是Ronald的願望，早前剛踏入49歲的他說︰「我的生日願望是大家身體健康、世界和平、人人有工開﹗以前說這些話很老土，但今年的確是這樣！每年生日也想做有意義的事，去年開始戴口罩，做關心社會的事，今年都有拍影片，大家稍後會看到。生日當然想和大家一齊過，加上我一向想舉辦戶外演唱會，今次終於成事！」被問到為何要在疫情下開騷，Ronald解釋：「第一，舉行大型一點就可以更多人有工開；第二，香港沒試過這種形式。外國好多地方已經有drive in演唱會，加上這個形式很適合在疫情下舉行，所以今年生日願望是開演唱會，同埋一次過世界和平，大家健健康康！」

當主辦單位向Ronald團隊提出drive in show時，他們覺得是個不錯的做法，加上Ronald曾在外國「drive in」看戲，覺得很有趣，今次有機會進化變成演唱會，他說：「香港未試過drive in形式演唱會，會幾好玩，又不會違反限聚令，一家大細可以坐在車內看，應該是值得做和幾好玩的一件事，所以就答應主辦單位！知道香港人很久沒看過演唱會，很久沒開心過，我期望大家入來看騷時先放下不開心事，一齊開心、玩咗先。經歷了年幾時間，每日都估不到明天有何事發生，希望在睇演唱會那麼短的時間中，帶給大家久違的快樂和享受音樂。我會唱多些開心歌，當然大家想聽的歌都會有。除了我，屆時還會見到其他歌手，亦有一個主題關於樂壇、關於新人，相信大家都會喜歡！」

（即時娛樂）