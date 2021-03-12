陳年雜誌封面現身MV 洪卓立再見自己那些年樣子勁尷尬 (16:29)

洪卓立推出新歌《你那邊好嗎》，找來戴祖儀擔任MV女主角。洪卓立表示過去一年學到的最大課題就是「生命無常，珍惜身邊人」，他說︰「雖然在各種環境因素之下未能常常與朋友相聚，但至少可以通電話，隔着屏幕重溫昔日美好的回憶、重拾被遺忘的友誼，讓朋友名單上的名字，重新變得實在而有意義。」

提到戴祖儀，洪卓立說︰「她是一個大家很受落、很想見到她穿校服的藝人，而且戲也演得很好，所以便邀請她來拍攝這個MV。拍攝戴祖儀穿校服部分不難，最大難度是如何表達出MV當中的信息，如何令大家回想起屬於自己的中學時代，例如一起化妝、一起收看很老土但又一定會看完整齣的台劇等等，很多很多這些情景加在MV中。我們的目標並非告訴大家洪卓立、戴祖儀以前是如何，反而是要透過MV令大家回想起屬於自己以前的模樣。」

導演安排洪卓立多年前拍下的《YES！》雜誌封面在MV中出現，洪卓立透露是導演從網上二手店買來︰「見到這本雜誌、這個封面確是『驚為天人』，亦有點尷尬，我那時的樣子青春無敵、又比現在瘦，所以看見時是尷尬的，但同時亦是一個很好的回憶。」

（即時娛樂）