翻唱張學友經典歌壓力唔大 糖妹︰自知不能超越原唱者 (17:59)

糖兄妹有份參與「音樂永續」計劃，重新演繹《怎麼捨得你》及《愛我還是他》。（大會提供）

港台電視31「演藝盛薈-音樂永續」節目將於3月14日起播出，一連4輯節目共有40多位歌手參與，在節目中分享製作心得及表演歌曲。經過連月來的籌備，「音樂永續」計劃得到業界極大迴響，參加的唱片公司及音樂品牌共55間，成功改編的經典歌曲多達113首，參與的歌手及樂隊人數共98名/組，包括93位本地的作曲及作詞人的作品在其中，並為業界創造了超過800個本地外判職位。

糖兄妹是有份參與計劃的單位之一，糖兄說︰「今次改編兩首耳熟能詳的歌曲《怎麼捨得你》及《愛我還是他》，要重新編製但又不能與原曲相差太遠。《怎麼捨得你》這歌以溫柔、浪漫及日式『和風』的方向製作，令大家置身於櫻花飄落的浪漫氣氛。製作及監製的區丁玉先生在過程中給予很多意見，令整個製作過程十分順利。而《愛我還是他》製作較為大膽，加入大量糖妹的和音，增加歌曲的變化。」

糖妹則表示︰「唱歌神（張學友）《怎麼捨得你》的壓力不大，因自知不能超越原唱者，因此有更大的空間發揮。唱男歌手的歌曲限制較少，所以我試了很多不同的演繹方式，對效果十分滿意。未來會在不同的平台演繹這兩首重製歌曲，包括電視台及自己的直播平台。」

（即時娛樂）