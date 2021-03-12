專訪｜與馬國明性格一凹一凸 湯洛雯事業心重未恨嫁 (18:45)

湯洛雯（靚湯）去年中與馬國明公開戀情，兩人拍拖未夠一年已屢傳婚訊，令靚湯非常無奈︰「幾個月內傳3次婚訊，很誇張。雖然已有心理準備認拍拖後就會傳結婚，但沒想到是如此密集式轟炸，最新一次更有齊時間、地點和人物，又說我為賓客、姊妹煩惱，這個故事作得太大﹗」靚湯坦言未恨嫁，與男友剛開始望外界給予空間發展，也不想大家想起湯洛雯就會聯想到馬國明和結婚。她說︰「雖然結婚是人生階段，女人都想有個家，但我從小到大也不是浪漫型、幻想將來家庭的人。我小時候已很想有自己的事業，將來婚後也盡量不會放棄，希望同時兼顧到事業和家庭。」

馬國明自戀上靚湯後，人比之前活潑，不但開設社交帳號，更不時和女友在網上放閃，令人好奇靚湯是如何令男友改變。靚湯卻說︰「沒什麼特別，我們都是很自然地傾偈。可能我都是這樣跟爸爸傾偈，我爸爸都是很靜的人。」靚湯坦言與馬國明的性格一凹一凸，相處下來還發現到對方一些大家平日看不到的好。她自言從前是個愛黐實男友的人，但現在已非這樣。靚湯說︰「當時的我未有工作又沒責任，但現在不會了，完成工作後回家休息。我有時間也去健身減肥﹗別人常說我肥，之前話我中『不瘦降』，現在就幸福肥。女仔當然會不開心，藝人要保持好身形，所以現在很努力減肥。」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）