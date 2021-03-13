真‧三國無双｜古天樂憶拍戲傷眼球縫針︰像昨天發生的事 (13:35)

古天樂（古仔）主演新戲《真‧三國無双》將於4月29日上映。

古仔在戲中飾演呂布，要拍攝大量動作場面，幾乎由頭打到尾。他當日拍攝其中一場戲時不慎被兵器傷及右眼，縫了8針，接近3星期才逐漸康復。雖然當時仍未痊癒，古仔堅持帶傷復工，更飛去新西蘭拍攝外景。隨住電影上畫在即，古仔想起當日的受傷情景，在社交網分享感受。他說︰「可能各位古迷都有留意到電影《真‧三國無双》的宣傳已經開始，我飾演的呂布終於可以跟大家見面，拍攝的點滴又再重現腦海之中，當時更因右眼受傷，而要在眼球縫了八針，令我見識到原來眼睛一樣可以縫針，而且因為時間緊逼，我眼傷未癒又要到紐西蘭繼續拍攝，一切就像是昨天才發生的事。」

古仔當時受傷，劇組上下也非常擔心，導演周顯揚是最緊張的一個。他表示︰「古仔受傷，說起來，實在是刻骨銘心。此事令我確信：『吉人自有天相』。意外發生後，他眼睛血流不止，滿臉是血。旁邊所有人甚是驚恐，在休息車上，古仔很鎮定，第一句說話就是勸我不要停拍、勸我一定要把戲拍完！（因為當天租用了一部很昂貴的特別拍攝器材）我當然不能答應，馬上把他趕離現場送醫院。那一刻，我擔心的是他傷勢，但他擔心的卻是電影！我擔心了一整夜，在大約凌晨一點左右，他在醫院通知我，萬幸沒有刺到『眼珠黑色』部份，但破傷了眼白，眼白總共縫了八針，不會影響視力。我也是第一次聽到眼球也可以縫針。感激菩薩保佑。我認為他的專業精神絕對值得令人尊重。」

（即時娛樂）