54歲梅小惠對婚姻仍有憧憬 想邀有能力藝人復出幕前 (17:26)

梅小惠日前接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，提到她是網民票選的「十大最想見的回巢藝人」第8位時說︰「朋友和家人有告訴我，叫我快點出番嚟。我覺得電視台不應該只有受尊重的藝人帶住年輕人，而沒有40至60歲的中層，這批中層大有人在，年長藝人不用那麼吃力，所有電視台都應該百花齊放。」

曾志偉回巢擔任無綫副總經理。小惠被問到志偉可有邀請她回巢時說︰「大家是好朋友，清楚理念，有需要幫忙，一定一呼百應，就像《雙祥見》一樣，覺得我是管家妹可以做統籌，我就做。我想做一些製作，可以請有能力的藝人，再次出現投入功能，例如曾華倩、朱慧珊、司棋姐等。我很相信曾志偉，他教過我很多，何麗全亦一樣，他不屈不撓、有大愛精神，人人都會幫，身在高位亦不亢不卑。 他們年紀不算輕，依然在市場上舉足輕重，就像我60幾歲的家姐梅小青，仍有人邀請她工作，我希望做到這樣！」

無綫深夜重播《他來自江湖》悼念早前逝世的吳孟達，小惠慨嘆︰「我寧願不重播，要番達哥﹗」她透露有段日子曾每朝7時收到達哥早晨的微信，一年後大家都停了傳訊息。小惠說︰「最後一次是在去年10月，之後再沒有訊息了，不知道是否他身體不適。」談到去年病逝的舊愛曾偉權，小惠表示只會記住對方的好︰「我21歲見到筍嘢就飛身過去﹗他高大靚仔，我第一日已想和他結婚。他沒求過婚，因為我們已在一起。我們最後一次見面是在爸爸的喪禮上，我主動多謝他。我只會記住他保護我、教導我，又車出車入，知道我想食腸仔包就周圍幫我搵。這些都是美好的回憶﹗」

好友阮兆祥曾在她心碎時搬到其隔壁單位居住。小惠被問到可想過跟對方發展時說︰「大家不知道，其實他當時也失戀，我們咪一齊相依為命！佢真的很惜我。他的太太會否呷醋？祥仔未結婚，他是單身﹗我相信上天會給我一個更好的人！有機會的話，我也想結婚。我現在已是家庭主婦，我一個人住也要煮飯洗碗，我是一個未結婚、快55歲的家庭主婦！」

（即時娛樂）