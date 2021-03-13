擺烏龍︱《愛美麗狂想曲》宣傳預告9時半播映 陳山聰：莫名其妙 (22:24)

無綫前晚播新劇《愛美麗狂想曲》宣傳片段，此劇是陳豪與李佳芯繼《殺手》後再合作，片段中見Ali一時扮港姐，一時打怪獸，好吸引。預告片的旁白與熒幕上的顯示劇集首播時間均為3月22日晚上9時半，引來議論，因為跟同時段播映中的《大步走》重疊。有估計無綫變陣將《大步走》提前於8時半接《失憶24小時》播映，以更有實力的《愛美麗狂想曲》跟ViuTV對撼，去年《全民造星III》令TVB見識對手的威力，今次ViuTV推出真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》，無綫變陣迎戰。

網民議論紛紛之際，《大步走》監製黃偉聲回應傳媒稱劇集播映時間沒變，無綫也回應《愛美麗狂想曲》是接《失憶24小時》棒，於3月22日8時半播映，並非前晚宣傳片段所公布的9時半。至於昨晚《愛》劇的宣傳片內容是否擺烏龍或另有內情，無綫方面沒有解釋。

今晚《大步走》男主角陳山聰出席活動時指變陣傳聞莫名其妙，對於劇集出街以來出現很多新聞，山聰未有擔心全因劇集以正能量為主。他又用跑步作比喻，形容就如跑手在跑道上經常會遇上不同阻礙，但始終會跑到終點。

（即時娛樂）