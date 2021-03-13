專訪︱馬浚偉不認同贏在起跑線 增強學生面對逆境能力 (22:45)

馬浚偉（馬仔）近年涉足多個範疇，集歌手、演員、導演、編劇、製作人及老闆於一身外，還投資7位數創辦藝術教育中心，擔任教育及藝術總監，培育藝術人才。

馬仔表示自己中學畢業第一份工在出版社工作，從此對教科書有情意結，2013年他與妹妹開辦首間教育中心。他本身不是讀書成績好的人，但藝術方面成績很好，加上在娛樂圈28年，知道表演藝術是一個能夠令你從外到內，去深入了解自己的一個很好玩的遊戲，希望透過表演藝術能令年輕人了解自己，發揮長處和增強自信心。

不少父母希望子女「贏在起跑線」，馬仔卻最討厭這句說話，不贊成成績證明一切：「我深水埗出世，住公屋大，但我不覺得自己輸在起跑線，我有幼稚園、小學、中學讀，父母雖然沒錢，但家教很好，給我一個溫暖的家，這已經夠了，其他靠自己。至於成績，我覺得只是你某個階段的代表，只要盡了力，最後成績不好我都覺得不緊要。讀書是需要快樂的，快樂你才會學到更多。」他表示課程的重中之重是增強學生面對逆境的能力，教他們歡樂地面對失敗。他笑說自己當年參加歌唱比賽輸了43次，到第44次憑《李香蘭》奪冠，「輸咪輸，最緊要是輸得起，輸了便總結經驗。」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）