林穎彤童年生活悲慘坎坷 林媽媽曾孭住女兒行乞 (14:07)

馮寶寶和Bella曾在亞視劇集《萬家燈火》有對手戲，演出賺人熱淚。（YouTube截圖）

無綫小花林穎彤（Bella）童星出身，10歲時曾參演亞視劇集《萬家燈火》，Bella在劇中演「文靜」一角，跟馮寶寶和譚倩紅有對手戲，她的演出賺人熱淚，備受讚賞。當年Bella曾偕母親接受由鮑起靜訪問，該條18年前的訪問片，近日因ATV亞視數碼媒體在YouTube上載，而再次惹熱話。

Bella童年生活悲慘，父親在她1歲時，因有外遇而拋妻棄女，生長於單親家庭的Bella，與媽媽相依為命，林媽媽還因生活迫人，而曾帶囡囡到葵芳站街頭行乞。

林媽媽在片段憶往事時，仍感傷心，她難過表示當穎彤差不多1歲時，老公已搬出去跟別人住：「因為佢識咗個女仔變咗心，我已經好盡力挽救，佢成日唔返嚟瞓，我喺屋企煲湯等佢，但佢一意孤行搬出去，我都冇辦法。」

林媽媽坦言當時生活徬徨﹑傷心又失意，加上兩個女年紀又小，她希望能叫老公回家，可惜事與願違，她只好孭住當時9個月大的女兒，在街頭行乞：「當時好絕望，好彩有人教我申請綜援。」

在節目中，林媽媽帶同Bella和鮑起靜，重返當年行乞的天橋，林媽媽表示當時患病﹑沒錢交租兼被迫遷，加上沒錢買奶粉，令她曾萌輕生念頭。身旁的Bella聽到母親的說話後，也禁不住哭了，Bella表示知道媽媽湊大她湊得好辛苦，故希望長大後賺多些錢，買樓給媽咪住。

（即時娛樂）