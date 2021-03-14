個唱一延再延｜傅珮嘉宣布取消演唱會：最大原因係Timing (14:51)

傅珮嘉（現名傅又宣）憑一曲《絕》為人認識，前年她曾有機會舉行入行20年演唱會，惟因公司內部行政問題而要延期，到去年4月，她原本在旺角麥花臣場館開騷，又撞正新冠肺炎而第2次宣布延期，昨天傅珮嘉在社交網忍痛宣布，因為Timing問題，決定將演唱會取消。

她表示把演唱會的日期釋出，居然有一種釋懷感覺，她還感謝場館為她預留位置，她在Instagram寫道：「由2019的迫於無奈，到2020的疫情影響，直至2021的四月，我還是於今年一月，正式由代理人回覆對方，為四月的Sync Live，親手劃上一個句號。」

傅珮嘉寫道：「因為心中的感受是複雜的，對於場地的關愛支持及體恤，對於等待這麼久的樂迷聽眾，對於人生未正式擧辦過個人演唱會的自己，我是千斤重的歉意。除此之外，不做今次的演唱會，最大原因是Timing，疫情反覆令大家都身心疲累，而成就一個演唱會的背後，實在牽涉太多人和事，在面對明天都不知會如何的每一天，要把一個團隊拉進來陪我任性，我做不出，要為了將演唱會辦得完滿，而去周圍洽談贊助單位奔波的人，我更不想看到他們辛苦或感受壓力，這樣的一個演唱會，如果只為了我達成願望，就算實現了，我也不會快樂和幸福。」

傅珮嘉表示在歌壇沒有什麼大志，還叛逆的與人背道而馳，不過她問心無愧：「人生那麼苦短，能這樣也相當不錯了，也許以後上天再度眷戀我的話，疫情結束了的時候，有一個可以讓我快樂去演唱的機會出現，那麼，大概就是我的Right Timing，緣份，我會好好活著默默等待。」

（即時娛樂）